Трампа уличили в использовании Путина ради выгоды

Американский президент Дональд Трамп может специально использовать резкие высказывания о президенте России Владимире Путине при общении с другими лидерами. Такое мнение в диалоге с журналистом кремлевского пула Павлом Зарубиным высказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

В ходе беседы Ушаков не согласился с утверждениями репортера, что Трамп якобы довольно часто использует критику Путина.

Путин переиграл Трампа: вся ответственность теперь на Европе

«Ну не постоянно. Да, на Генассамблее ООН беседует с различными лидерами. В какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю. Но картина гораздо более сложная, я бы сказал», - отметил дипломат.

Ранее «МК» писал, что президент США Дональд Трамп сказал в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, что «очень разочарован» президентом России Владимиром Путиным.