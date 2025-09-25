Путин встретился с главой МАГАТЭ Гросси в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

© Global look

Встреча прошла в Кремле.

«Серия международных встреч в Кремле продолжается. Президент России принимает генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Путин не станет возражать против возможного назначения Гросси Генеральным секретарём ООН.

Также Лукашенко назвал Гросси «настоящим мужиком».