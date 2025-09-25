Гладков высказался о переносе областного правительства в Старый Оскол

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал полной глупостью сообщения о возможном переносе областных органов власти в Старый Оскол на фоне постоянных атак беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

© пресс-служба правительства Белгородской области

Старооскольский городской округ расположен на северо-востоке Белгородской области, граничит с Курской и Воронежской областями. Центр округа — город Старый Оскол — второй по величине в области после Белгорода. Расположен примерно в 180 км от украинской границы.

По данным агентства, жители в соцсетях попросили главу региона прокомментировать широко распространившиеся слухи о переносе областной столицы в Старый Оскол.

«Даже комментировать здесь нечего, это, по-моему, какая-то полная глупость», — ответил Гладков.

Губернатор заметил, что за проверенной информацией следует обращаться в официальные СМИ. Кроме того, добавил он, необходимые сведения о событиях региона публикуются в соцсетях областной администрации.