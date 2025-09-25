Помощник Путина объяснил, почему Трамп стал критиковать Россию

Помощник президента РФ Юрий Ушаков объяснил, почему глава Белого дома Дональд Трамп стал критиковать Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Ушакова журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По мнению Ушакова, Трамп может такими заявлениями «подыгрывать» зарубежным лидерам. При этом сам помощник президента не согласился с тем, что глава Белого дома начал «постоянно» выступать с критикой в сторону России.

«Ну не постоянно. Да — на Генассамблее беседует с различными лидерами. В какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю. Но картина гораздо более сложная, я бы сказал», — считает он.

Ранее Трамп призвал Турцию больше не покупать нефть у России.