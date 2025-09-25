Вице-губернатора Свердловской области отправили в отставку

Губернатор Свердловской области Денис Паслер (на фото) подписал указ, которым освободил Олега Чемезова от должности вице-главы региона. Об этом сообщает «Е1».

Из документа следует, что Чемезов отправлен в отставку с 25 сентября 2025 года.

Чемезов является соответчиком по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго». Фактическими владельцами фирмы называют экс-советника Анатолия Чубайса на посту главы «РАО ЕЭС» Артема Бикова и его компаньона Алексея Боброва.

Прокуроры утверждают, что чиновник участвовал «в лоббировании и согласовании кабальных тарифов» на услуги, которые оказывали компании Бикова и Боброва. В качестве обеспечительных мер суд арестовал счета бывшего вице-губернатора и его бывшей супруги Ирины Чемезовой.

22 сентября Ирину Чемезову отправили под домашний арест по делу о мошенничестве. Экс-жена бывшего свердловского вице-губернатора отвергла обвинения. Женщина косвенно подтвердила, что отель принадлежит ей, однако категорически отрицает свою причастность к помощи солдатам ВСУ.

Ранее свердловского мэра после провала выборов губернатора отправили в отставку.