Песков: Путин и Лукашенко видят Гросси в качестве генсека ООН

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приветствовали готовность главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси выдвинуть свою кандидатуру на пост генсека ООН. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что кандидатуру Гросси поддержали только Путин и Лукашенко. При этом о реакции других Песков «не знает».

«Когда в кулуарах сидели до начала Глобального атомного форума лидеры, они действительно приветствовали готовность господина Гросси выдвигать свою кандидатуру», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин не станет возражать против назначения главы МАГАТЭ на пост генсека ООН, если тот захочет.