Лавров: НАТО И ЕС объявили России войну руками Украины

НАТО и Евросоюз руками Украины объявили России войну и прямо в ней участвуют. Об глава российского МИД Сергей лавров заявил на совещании министров иностранных дел Группы двадцати.

"Наглядный пример - спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже, моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют", - сказал Лавров.

По словам Лаврова, причиной роста глобальной нестабильности и возникновения новых конфликтов стало несоблюдение Устава ООН.

"Отказ от соблюдения принципов Устава ООН - проявление неоколониальных амбиций - ведет к росту глобальной нестабильности, множит региональные конфликты", - указал российский министр.

Заседание Группы двадцати проходит на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.