Комментируя ситуацию вокруг конфликта на Украине президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир «Путин должен остановиться». Об этом он заявил в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает агентство Reuters.

При этом Трамп частично отказался от своих резких высказываний, которые ранее он говорил о России. В частности, он указал, что больше не будет использовать выражение «бумажный тигр». Он также выразил надежду, что Турция будет участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Грег Саймонс заявил, что Трамп намеренно начал резко высказываться о России, чтобы начать зарабатывать больше денег на Украине и Европе. В частности, он напомнил о планах Вашингтона продавать оружие Брюсселю, который будет перенаправлять его Киеву.