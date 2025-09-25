Прифронтовая Белгородская область и регионы Донбасса и Новороссии — самые русские по духу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Донецкая, Луганская народные республики, республика Крым, Херсонская, Запорожская области и также прифронтовая Белгородская область. Более русских по духу регионов сейчас, наверное, не найти», — заявила дипломат.

Она отметила, что гражданские качества, которые жители этих регионов демонстрируют в ходе проведения специальной военной операции, напоминают о подвигах русского народа в ходе Великой Отечественной войны.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Согласно тексту указа, дипломат была представлена к награде за вклад в реализацию внешнеполитического курса России.