В России отреагировали на угрозы вице-президента США

Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал угрозы в адрес России со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Ранее Вэнс пригрозил России «дурными последствиями» в случае отказа от добросовестных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, президент США Дональд Трамп искренне считает, что этот конфликт вредит России, Украине и США и что убийства необходимо прекратить.

Подобные заявления мы уже неоднократно слышали и от Вэнса, и от Трампа. Но они сильны на словах, а не на деле. Даже тот «ультиматум», который Трамп выдвигал России, не вылился ни в какие санкции. Наоборот, он привел к его встрече с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Так что в итоге все эти «ястребиные» заявления на деле сходят на нет и ни к чему не приводят. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Новое заявление вице-президента США о России нацелено на внутреннюю аудиторию, а также на американских и европейских представителей «традиционных» элит, подчеркнул эксперт.

«Трамп и Вэнс позиционируют себя как «крутые американские ковбои». Вэнс вообще хочет стать следующим президентом США. Отсюда и появляются подобные высказывания», - отметил Блохин.

Американский президент и представители его команды регулярно меняют риторику в отношении Москвы, напомнил специалист.

«Поэтому уже через неделю они могут сделать совершенно другое заявление. И тут речь идет о политической конъюнктуре, о попытках угодить всему политическому спектру США и усидеть сразу на нескольких стульях. Так что подобные шараханья свойственны Трампу и его команде», - заключил аналитик.

Угрозы о «дурных последствиях» для России со стороны Джей Ди Вэнса являются попыткой прощупать реакцию Москвы. Об этом ранее заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.