Путин пожелал атомщикам успехов на благо всего человечества

Президент России Владимир Путин поздравил атомщиков с профессиональным праздником и пожалел им больших успехов на благо всего человечества.

"Наша встреча, Глобальный атомный форум, приурочена сразу к двум знаменательным датам - это празднование в текущем году 80-летия отечественной атомной отрасли, а также День работника атомной промышленности, который ежегодно отмечается в нашей стране 28 сентября", - обратился Путин к участникам заседания Глобального атомного форума.

"Хотел бы искренне поздравить с юбилеем отрасли и с приближающимся профессиональным праздником российских атомщиков, ученых, ветеранов индустрии и, конечно, гостей форума. В вашем лице специалистов из бывших республик СССР, которых объединяют традиции великого советского Минсредмаша. Их нужно обязательно продолжить, - указал президент. - Я желаю вам новых больших успехов на благо граждан наших стран и без преувеличения всего человечества".