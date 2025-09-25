Путин рассказал, когда закончатся запасы урана

Президент России Владимир Путин заявил, что запасы урана могут исчерпаться гораздо раньше, чем ожидается.

© Московский Комсомолец

По его словам, ресурсы этого элемента, оцениваемые примерно в 8 миллионов тонн, исчерпаются к 2090 году при оптимистичном сценарии, но реально это может произойти уже в 2060-е годы.

«Все это может случиться очень быстро, буквально на наших глазах», — подчеркнул Путин.

Также он сказал, что революционная разработка российских ученых позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном.