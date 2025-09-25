Путин: развитие атомной энергетики в СССР начали в годы Великой Отечественной

Решение о развитии атомной энергетики в СССР было принято в годы Великой Отечественной войны, в сентябре 1942 года. Об этом напомнил президент России Владимир Путин на заседании Глобального атомного форума.

"Напомню, вот мы с коллегами только что говорили об этом, повторяю еще раз, хотел бы сказать и в более широком составе. Первое решение в Советском Союзе по развитию атомной энергетики состоялось 28 сентября 1942 года", - рассказал Путин.

Президент указал, что шла война и еще не были известны результаты "самого, может быть, драматического периода Великой Отечественной войны".

"Шла Сталинградская битва, битва за Сталинград. Она не закончилась. А государственные комитеты обороны приняли решение об организации работ по урану. Работа началась", - резюмировал он.