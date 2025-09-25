Путин анонсировал запуск революционной разработки в России

Первая в мире ядерная энергосистема с замкнутым топливным циклом появится в России к 2030 году, ее запустят в Томской области. О революционной разработке отечественных атомщиков заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Аналогов готовящегося к запуску в России проекта в мире никто не делал, отметил глава государства.

«Считаю, Россия может этим гордиться», — заявил президент в ходе выступления на международном московском форуме «Мировая атомная неделя».

Ядерная энергосистема замкнутого цикла представляет собой систему, в которой отработавшее ядерное топливо перерабатывается для повторного использования его компонентов. В настоящее время в мире используется в основном линейный цикл. При такой схеме отработанное ядерное топливо, содержащее радиоактивные отходы, выводится из эксплуатации и затем отправляется на хранение в безопасные резервуары. Это требует от компаний дополнительных затрат.

Замкнутый же цикл позволяет в значительной степени сокращать потребность в добыче природного урана, а также снижает объем радиоактивных отходов, требующих длительного хранения. Кроме того, при такой схеме отпадает надобность в модернизации и укреплении мест хранения отработанного ядерного топлива. Сокращение же объемов опасных отходов вкупе с более эффективным использование ресурсов делают атомную энергетику более экологичной. Именно этой цели привержены представители отечественной отрасли, резюмировал Путин.

Разработкой проекта занимаются сотрудники государственной корпорации «Росатом». Осенью 2024 года глава компании Алексей Лихачев анонсировал запуск еще одной инновационной разработки в области мирного атома. Речь шла о первом в мире запуске модуля фабрикации/рефабрикации (МФР) смешанного уран-плутониевого топлива (СНУП). Технологическое оборудование, отмечал он, позволит производить уран-плутониевое топливо, предназначенное для реакторов IV поколения. Работы по его настройке были завершены в рамках проекта «Прорыв». Новые атомные энергосистемы, строящиеся в Северске Томской области обеспечат многократное рециклирование отработанного ядерного топлива, что позволит мировой атомной отрасли выйти на новый уровень развития, заключил Лихачев.