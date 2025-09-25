Москалькова: у находящихся на Украине курян все более-менее благополучно

У находящихся на Украине жителей Курской области все «более-менее благополучно». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет ТАСС.

© Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Омбудсмен уточнила, что находится на постоянной связи с Международным комитетом Красного Креста (МККК). По словам Москальковой, у курян есть все необходимое — одежда, питание и медикаменты.

«Обратная связь позволяет понимать, что в данной сфере более-менее благополучно», — сказала она.

Москалькова также уточнила, что никто из курян не болеет тяжелыми заболеваниями. Все они получают соответствующее питание и одеты по сезону.

По словам омбудсмена, жители Курской области, которые находятся сейчас на Украине, не смогут вернуться домой в ближайшее время, поскольку операция по обмену сорвалась. Москалькова уточнила, что 26 сентября должна была принять курян на границе в Белоруссии.

17 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что подготовка новых обменов между Россией и Украиной находится на паузе, однако это не значит, что они не будут продолжены.