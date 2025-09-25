Генерал возмутился переименованием населенных пунктов в Чечне

Генерал и депутат Государственной Думы Владимир Шаманов возмутился желанием Чечни переименовать казачьи станицы в республике. Об этом сообщает РБК.

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект о переименовании в Чечне Серноводского (станет Серноводском), Шелковской (в Терек) и Наурской (в Нерве). Документ предложил парламент Чечни. Шаманов, реагируя на решение депутатов, заявил, что эти населенные пункты имеют свои исторические названия.

«Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Эта история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!» — сказал парламентарий.

Генерал Шаманов в апреле — июле 1996 года командовал группировкой войск Минобороны России в республике во время первой чеченской войны. Под его командованием российским войскам удалось взять село Бамут.

Законопроект о переименовании трех населенных пунктов внесли в Госдуму в начале июня. Отмечается, что три бывших населенных пункта преобразовали в города путем объединения с другими поселениями.