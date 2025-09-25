В Госдуме поддержали законопроект о квотах для инвалидов в организациях

Сегодня нормы при их приёме на работу устанавливаются только для филиалов и представительств работодателей. В то же время многие компании имеют обособленные подразделения, которые формально не считаются филиалами или представительствами и не вносятся в единый реестр юрлиц.

Они работают по всей стране и имеют штат сотрудников, однако квота для трудоустройства инвалидов на них не распространяется. Это приводит к сокращению числа рабочих мест для людей с ограничениями по здоровью.

По данным за прошлый год, в России насчитывается почти 49 тысяч обособленных подразделений, больше 30% их сотрудников работают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской области, ХМАО и ЯНАО.