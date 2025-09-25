Владимир Зеленский в очередной раз решил продемонстрировать «свою никчёмную браваду», ссылаясь на поддержку США, заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Так он прокомментировал слова Зеленского, который допустил удары по Москве, если США предоставят подходящие ракеты.

«Эскалация конфликта путём переноса военных действий на территорию гражданского населения — преступные методы, которые предпочитает использовать киевский режим. Такие угрозы в принципе подрывают перспективы мирного урегулирования, к которому якобы стремится Зеленский», — отметил парламентарий.

На самом же деле и он, и поддерживающая его «партия войны» настроены лишь на продолжение конфликта, подчеркнул Белик.

«В любом случае глава киевского режима, заявляя подобное, должен понимать, что все его провокации неизбежно повлекут ответные меры со стороны нашей страны, которая руководствуется своими национальными интересами и безопасностью граждан», — заключил депутат.

На слова главы киевского режима уже ответил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет.