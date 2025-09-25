Территории, о которых в интервью говорит Владимир Зеленский, нужны британцам и другим натовцам, они делают все для срыва процесса мирного урегулирования по Украине. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Зеленский всему миру - и [президенту США Дональду] Трампу, и в ООН, и в интервью - заявляет, что не рассматривает варианты урегулирования, при которых утраченные Украиной территории не будут возвращены ему, - написала дипломат в своем Telegram-канале. - Территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам. Только им. Вот они, как и в 2022 году, делают все, чтобы сорвать мирный процесс".