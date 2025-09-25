Захарова объяснила, что скрывается за заявлениями о территориях
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла резкой критике заявления Владимира Зеленского о невозможности мирного урегулирования без возвращения утраченных территорий. В своем Telegram-канале она заявила, что эти земли на самом деле нужны не украинскому народу, а странам НАТО.
Захарова отметила, что Зеленский адресует свои требования всему миру, включая президента США Дональда Трампа и трибуну ООН.
«Зеленский всему миру… заявляет, что не рассматривает варианты урегулирования, при которых утраченные Украиной территории не будут возвращены ему», — написала она.
Представитель МИД обвинила украинского лидера в безразличии к судьбе людей.
«То, что при этом он не вспоминает о людях, живущих на этих территориях, никого не удивляет давно — он вообще к людям относится как к статистическим данным», — считает Захарова.
Она поставила под сомнение желание самих украинцев возвращать эти земли.
По ее мнению, оставшиеся в стране люди думают не о территориях, а «только и мечтают, чтобы людоловы, отправляющие их на якобы бой за „территории“, сдохли».
«За свое на диване не воюют и за бабьи юбки не прячутся», — добавила она.
В заключение Захарова назвала тех, кто, по ее мнению, является истинным выгодоприобретателем конфликта.
«Территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам. Только им. Вот они, как и в 2022 году, делают всё, чтобы сорвать мирный процесс», — подытожила представитель российского МИД.