Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла резкой критике заявления Владимира Зеленского о невозможности мирного урегулирования без возвращения утраченных территорий. В своем Telegram-канале она заявила, что эти земли на самом деле нужны не украинскому народу, а странам НАТО.

Захарова отметила, что Зеленский адресует свои требования всему миру, включая президента США Дональда Трампа и трибуну ООН.

«Зеленский всему миру… заявляет, что не рассматривает варианты урегулирования, при которых утраченные Украиной территории не будут возвращены ему», — написала она.

Представитель МИД обвинила украинского лидера в безразличии к судьбе людей.

«То, что при этом он не вспоминает о людях, живущих на этих территориях, никого не удивляет давно — он вообще к людям относится как к статистическим данным», — считает Захарова.

Она поставила под сомнение желание самих украинцев возвращать эти земли.

«А кому нужны на Украине эти „территории“? Если бы они были нужны, то сотни тысяч граждан этой страны не клянчили бы себе пособий в Европе, а сражались на фронте и в тылу за своё», — заявила Захарова.

По ее мнению, оставшиеся в стране люди думают не о территориях, а «только и мечтают, чтобы людоловы, отправляющие их на якобы бой за „территории“, сдохли».

«За свое на диване не воюют и за бабьи юбки не прячутся», — добавила она.

В заключение Захарова назвала тех, кто, по ее мнению, является истинным выгодоприобретателем конфликта.