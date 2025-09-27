Заявления о якобы нарушении воздушного пространства стран Организации Североатлантического договора (НАТО) Вооруженными силами России являются истерией. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Цель — поддержать напряженность и антироссийскую истерию, которая сейчас особенно нужна Лондону, Парижу, Берлину, Варшаве», — высказался дипломат.

СМИ: НАТО пригрозило России применением силы за нарушение границ

Келин прокомментировал высказывание министра иностранных дел Великобритании Иветт Купер о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией из-за утверждений о якобы нарушении воздушного пространства. Посол назвал планы Лондона по переброске в Польшу истребителей в рамках миссии альянса «Восточный страж» усилением напряженности в отношениях с Москвой.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в нарушении воздушного пространства. Он также подчеркнул, что заявления лидеров Североатлантического альянса о готовности НАТО сбивать российские самолеты являются безответственными.