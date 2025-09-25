«Лапой воду щупают»: в Госдуме поставили на место Вэнса

Угрозы о «дурных последствиях» для России со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса являются попыткой прощупать реакцию Москвы. Как сообщает News.ru, об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

По его словам, таким образом Соединенные Штаты пытаются склонить РФ к действиям, выгодным в первую очередь Белому дому. Такие трюки Кремлю давно известны.

«Но не надо идти туда, куда тебя толкают. Надо исходить из того, что выгодно России. Если это выгодно для страны, мы это делаем, прислушиваемся к чьим-то разговорам. Я думаю, они лапой воду щупают, смотрят, как мы на это дело отреагируем», — сказал Колесник.

Он добавил, что реакция России на такие выпады следует не в словах, а в конкретных действиях. Депутат считает, что каждая угроза встретит ответ, который выражается в дальнейшем продвижении российских войск.

Вэнс пригрозил России

Ранее Вэнс заявлял, что США позаботятся о «дурных последствиях» для России в случае отказа от переговоров. Он подчеркнул важность добросовестного подхода к мирному процессу по Украине.