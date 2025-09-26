Николаев официально вступил в должность главы Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев, переизбранный на второй срок, официально вступил в должность. Церемония прошла в Чувашском государственном театре оперы и балета, передает корреспондент ТАСС.

На выборах Николаева поддержали 355 975 жителей республики, что составляет 67,06% от числа проголосовавших при явке 58,5%.

"Клянусь при осуществлении полномочий главы Чувашской Республики соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Конституцию Чувашской Республики и законы Чувашской Республики, а также исполнять указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности главы Чувашской Республики, верно служить народу", - дал присягу Николаев на русском и чувашском языках.

На церемонии присутствовали председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, первый президент Чувашии, сенатор Николай Федоров и другие почетные гости.

О главе Чувашии

Николаев родился 10 декабря 1969 года в деревне Чербай Красночетайского района Чувашии. Окончил Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова (ЧГУ) с присуждением квалификации экономиста.

В 2011 году избран депутатом Госсовета Чувашии от партии "Справедливая Россия", в 2016-2020 годах - депутат Государственной думы VII созыва.

29 января 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил Николаева временно исполняющим обязанности главы Чувашии. Прежний руководитель региона Михаил Игнатьев был снят с поста в связи с утратой доверия главы государства. 13 сентября того же года в ходе прямых выборов Николаев избран главой республики (баллотировался в порядке самовыдвижения): за него проголосовали 75,61% избирателей. В 2025 году переизбрался на второй срок, участвуя в выборах в качестве самовыдвиженца.