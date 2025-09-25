Глава МАГАТЭ поддержал одну идею Путина

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поддерживает идею российского лидера Владимира Путина по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), которая заключается в соблюдении положений соглашения в ближайший год после истечения срока действия документа. Об этом заявил директор организации Рафаэль Гросси, передает Reuters.

«Любые усилия во имя мира и стабильности, [особенно] в сфере ядерного оружия, — это позитивные усилия. Но решение должны принимать Соединенные Штаты и Российская Федерация», — отметил Гросси.

Ранее Путин заявил, что Россия готова добровольно соблюдать количественные ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в течение еще одного года после истечения срока действия документа, которое наступит 5 февраля 2026 года.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Владимира Путина по ДСНВ.