Володин посоветовал новым аудиторам Счетной палаты руководствоваться только законом
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 25 сентября пожелал бывшим коллегам Олегу Нилову и Михаилу Щапову, ставшим аудиторами Счетной палаты, подходить к новой работе ответственно и «руководствоваться законом и только законом».
В этот день Госдума приняла проекты постановлений о досрочном сложении полномочий депутата от фракции «Справедливая Россия — За правду» Олега Нилова и депутата от фракции КПРФ Михаила Щапова в связи с переходом на новую работу. В должности аудиторов Счетной палаты Госдума утвердила их кандидатуры еще 23 сентября.
«Спасибо, уважаемые коллеги, вам большое. Вы стали аудиторами Счетной палаты Российской Федерации, представляя Государственную Думу. Несите эту ответственность, понимая, что вас поддержала Государственная Дума, независимо от политических фракций. Руководствуйтесь законом и только законом. Теперь уже политические мировоззрения у вас остаются вне работы, потому что вы служите в интересах государства и народа Российской Федерации, опираясь на закон и только закон. И ничем больше аудитор руководствоваться не должен», — обратился председатель Госдумы к Олегу Нилову и Михаилу Щапову.