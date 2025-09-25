Володин посоветовал новым аудиторам Счетной палаты руководствоваться только законом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 25 сентября пожелал бывшим коллегам Олегу Нилову и Михаилу Щапову, ставшим аудиторами Счетной палаты, подходить к новой работе ответственно и «руководствоваться законом и только законом».

В этот день Госдума приняла проекты постановлений о досрочном сложении полномочий депутата от фракции «Справедливая Россия — За правду» Олега Нилова и депутата от фракции КПРФ Михаила Щапова в связи с переходом на новую работу. В должности аудиторов Счетной палаты Госдума утвердила их кандидатуры еще 23 сентября.