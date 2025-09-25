Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что противники России могут столкнуться с ударом такого оружия, от которого не спасет бомбоубежище. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев прокомментировал высказывания Зеленского в новом интервью. В ходе беседы с американским изданием Зеленский заявил, что кремлевским чиновникам «нужно знать, где находятся бомбоубежища».

Зеленский сказал, что допускает украинские удары по «центрам российской власти». Медведев отметил, что Зеленский угрожает России применением дальнобойного американского оружия.