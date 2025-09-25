Изотову назначили зампредом Счетной палаты России

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли решение назначить Галину Изотову заместителем председателя Счетной палаты РФ.

"Назначить Изотову Галину Сергеевну на должность заместителя председателя Счетной палаты Российской Федерации", - указано в тексте принятого постановления.

В соответствии с законом "О Счетной палате Российской Федерации" заместитель председателя назначается Госдумой сроком на шесть лет по представлению президента. Одно и то же лицо не может занимать должность более двух сроков подряд.

В первый раз Изотова была назначена на должность 25 сентября 2019 года. Ее первый срок полномочий истек 24 сентября 2025 года.