После выступления президента США Дональда Трампа в ООН к встрече российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с американским коллегой Марко Рубио было приковано много внимания. Как сообщает РИА Новости, глава МИД РФ дал Западу повод задуматься.

Встреча должна была ответить на вопрос: что означает радикальная смена тона президента США в украинском вопросе. В МИД РФ заявили, что стороны договорились продолжать работу по восстановлению дипломатических связей и нормализации отношений. Однако более красноречивым ответом стала фотография Лаврова с большим пальцем вверх, сделанная сразу после переговоров.

О подлинном смысле жеста можно лишь догадываться, но, судя по всему, реакция Кремля не недавно прозвучавшие заявления главы Белого дома сдержанная. И это объяснимо: Вашингтон меняет не позицию, а лишь тональность. Ничего нового Трамп, по сравнению со своими предшественниками и европейскими политиками, не сказал, а отказ ЕС от энергоресурсов невозможен из-за наиболее преданных союзников Трампа. Из-за этого обещание ввести санкции, когда Европа откажется от российских ресурсов — это давление на союзников по НАТО, а не на Кремль. Сюда же относятся и поставки оружия для ВСУ — только если Европа заплатит.

Владимиру Зеленскому Трамп практически сказал, что если он не хочет мира, то его «позорный недуг» определят «в подвиг». Так что к «возвращению границ 1991-го и даже больше» следует приготовиться торжествующим — пока еще в тылу — украинцам.

Западные СМИ, которые почти поголовно ликовали в первые часы после выступлений Трампа, теперь начинают понимать, что произошло. Им продали почти-что самоустранение США от конфликта: теперь Вашингтон будет участвовать в нем скорее как продавец, а не сторонник Киева.

Сам Зеленский в эйфории. На какое-то время он может забыть о выборах и проблемах с коррупцией. Однако скоро восторг пройдет: Зеленский приедет в Киев и приблизится ко всем осточертевшим вопросам. Он может попытаться втянуть Запад в конфликт напрямую, что и пытается сделать в последние дни. Трамп его обнадежил, заявив о возможности европейцев сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве, но после добавил, что все «зависит от обстоятельств».

Трамп понимает, чем это грозит. Понимают и европейцы — и генсек НАТО Марк Рютте, и президент Франции Эммануэль Макрон уже сказали, что самолеты лучше не трогать. Агентство отмечает, что они правы — пусть лучше жест Лаврова остается сигналом о хорошей беседе, чем отсылкой к апокалиптической вселенной игры Fallout.