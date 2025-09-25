Песков: Путин примет в Кремле Памфилову по итогам выборов

Президент России Владимир Путин в четверг примет в Кремле главу российского Центризбиркома Эллу Памфилову по итогам прошедшего Единого дня голосования. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что у Путина запланирован ряд международных встреч.

"По завершении международной части президент имеет в виду принять Эллу Памфилову", - отметил представитель Кремля.

"Традиционное подведение итогов, обсуждение, обмен мнениями по прошедшему Единому дню голосования", - пояснил пресс-секретарь.