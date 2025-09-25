В Кремле прокомментировали последние заявления Трампа по Украине

Россия видит усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы видим разную риторику, которая идет из Вашингтона. Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю и президент Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования на Украине», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва поддерживает усилия главы Белого дома и открыта для выхода на трек мирных переговоров.