Новым главой минцифры Татарстана назначен Илья Начвин
Новым главой министерства цифрового развития Татарстана назначен Илья Начвин, он сменил на этом посту Айрата Хайруллина. Об этом сообщается на сайте ведомства. Начвину 36 лет. В минцифры Татарстана он начал работать в апреле 2020 года. На протяжении пяти лет он занимал должность первого заместителя главы ведомства. Хайруллин возглавлял министерство с 2019 года. До этого он руководил Альметьевском и Альметьевским районом Республики Татарстан. Состав правительства Татарстана сменился 22 сентября после выборов главы региона, победил действующий руководитель республики Рустам Минниханов. Почти все министры сохранили свои посты. В Единый день голосования в 81 субъекте России состоялось более пяти тысяч избирательных кампаний всех уровней. В выборах приняли участие около 26 млн человек, явка составила почти 47% — на 8% выше аналогичных показателей прошлых циклов.