Глава Крыма обратился к жителям из-за проблем в регионе

В Крыму возникли проблемы с топливом из-за снижения объема производства на нефтеперерабатывающих заводах России. Об этом сообщил в Telegram глава региона Сергей Аксенов.

Чиновник обратился к жителям Крыма и заявил, что им нужно набраться терпения. По словам Аксенова, уже в течение двух недель вопрос с бензином марки АИ-92 будет решен, а с бензином АИ-95 ситуация решится в течение двух дней.

«В связи с тем, что часть заводов в данном случае просто физически не работает, возникли проблемы и перебои (...) Прошу крымчан и гостей полуострова набраться терпения, ситуация — вынужденная, по объективным причинам», — попросил Аксенов.

Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод в Башкирии подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Над предприятием заметили огромный столб черного дыма.