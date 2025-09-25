Озвучено актуальное мнение России о реальном нейтралитете Швейцарии

Глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе беседы со своим коллегой из Швейцарии Иньяцио Кассисом констатировал утрату Конфедерацией статуса надёжного и нейтрального посредника. Переговоры между дипломатами состоялись в рамках Генассамблеи ООН.

В официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства подчёркивается, что Швейцария более не обладает репутацией беспристрастного участника международных процессов. Отмечается, что недружественный курс Берна в отношении Москвы закономерно влияет на формирование российской позиции по взаимодействию с этой страной.

Министры также обсудили деятельность ОБСЕ в контексте подготовки к предстоящему председательству Швейцарии в организации в 2026 году. Российская сторона детально изложила свой взгляд на причины кризисного состояния этой международной структуры и снижения её значимости в области безопасности.

Ранее президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер заявляла о полной готовности её страны выступить площадкой для мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса в случае возникновения такой необходимости.