Мэр Биробиджана Семенов объявил об уходе в отставку

Глава Биробиджана в Еврейской автономной области Максим Семенов принял решение сложить полномочия. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

© Соцсети

"Дорогие жители нашего города! Сегодня мой последний рабочий день на посту мэра Биробиджана. Принял решение сложить полномочия", - написал он.

Семенов выразил благодарность за доверие и отметил, что получил бесценный опыт, в том числе благодаря жителям областного центра. Причину сложения полномочий глава города не уточнил.

Максим Семенов с 2020 года был советником мэра Биробиджана, с 2020 по 2021 год работал первым заместителем главы администрации Облученского района ЕАО. С 2021 года возглавлял Биробиджанский муниципальный район, а в 2022 году был избран мэром Биробиджана.