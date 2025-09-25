Картаполов: Европа пытается скрытно разместить вооружения на границе с РФ

Страны Европы готовятся к скрытному размещению авиации и средств ПВО на границе с РФ, уже зафиксировано перемещение самолетов из Великобритании и Франции. Все это происходит под прикрытием сообщений о якобы нарушении Россией воздушных границ, рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее сразу несколько стран НАТО заявляли о нарушении их воздушного пространства якобы российской стороной, а также об инцидентах с беспилотными летательными аппаратами. В Москве эти обвинения называли голословными и не исключали, что речь идет о провокации.

