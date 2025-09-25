Захарова: Лавров обозначил Рубио неприемлемость шагов ЕС к затягиванию конфликта

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с американским госсекретарём Марко Рубио чётко обозначил неприемлемость подходов ряда стран ЕС и киевского режима к затягиванию конфликта на Украине.

Об этом сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передаёт Telegram-канал RT.

«Естественно, обсуждались вопросы урегулирования ситуации вокруг Украины. Приоритетно был подчёркнут поиск мирного урегулирования. При этом с российской стороны глава внешнеполитического ведомства чётко обозначил неприемлемость подходов ряда западных стран, Евросоюза в частности и киевского режима, к затягиванию конфликта, к манипуляциям, к агрессивной риторике», — указала дипломат.

Ранее Лавров показал жест «класс» после переговоров с Рубио.

Они продлились час.