Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела встречу с премьер-министром Китая Ли Цяном, на которой попросила Пекин «использовать влияние», чтобы «побудить Россию сесть за стол переговоров».

«А свое место за столом переговоров, которое столько месяцев истерично требует ЕС, Урсула через кого лоббирует?» – задалась вопросом дипломат в Telegram-канале и тут же ответила на него.

Россия сидела за столом переговоров еще весной 2022 года, пока Борис Джонсон не увел из-за стола киевский режим, напомнила Захарова.

«Может, лучше Урсуле поговорить с Лондоном, чтобы там «использовали влияние» и «побудили Банковую сесть за стол переговоров и не ёрзать»? Хотя кто в Лондоне ее будет слушать…», – заметила представитель МИД России.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил установить единые ограничения на выдачу виз гражданам России. Еврокомиссия предложила включить ограничения в сфере туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, затронув туруслуги на территории России.