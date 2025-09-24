Захарова призвала главу ЕК предложить Киеву «сесть и не ерзать» на переговорах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела встречу с премьер-министром Китая Ли Цяном, на которой попросила Пекин «использовать влияние», чтобы «побудить Россию сесть за стол переговоров».

Захарова обратилась с призывом к главе ЕК по поводу Киева
«А свое место за столом переговоров, которое столько месяцев истерично требует ЕС, Урсула через кого лоббирует?» – задалась вопросом дипломат в Telegram-канале и тут же ответила на него.

Россия сидела за столом переговоров еще весной 2022 года, пока Борис Джонсон не увел из-за стола киевский режим, напомнила Захарова.

«Может, лучше Урсуле поговорить с Лондоном, чтобы там «использовали влияние» и «побудили Банковую сесть за стол переговоров и не ёрзать»? Хотя кто в Лондоне ее будет слушать…», – заметила представитель МИД России.

