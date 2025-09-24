Лавров высказался о схемах Киева по затягиванию конфликта

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о неприемлемости схем Киева и некоторых европейских столиц по затягиванию конфликта на Украине. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Отмечается, что во время встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Лавров и Рубио обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса и подтвердили обоюдную заинтересованность в поиске мирных развязок.

«Глава МИД РФ акцентировал готовность нашей страны придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта. Лавров подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта», — говорится в тексте.

Также министр иностранных дел РФ и госсекретарь США провели «сверку часов» по всему комплексу двусторонней повестки дня, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов. По итогам встречи Лавров и Рубио договорились продолжить диалог по линии МИД стран.

Ранее Госдеп сообщил, что госсекретарь во время переговоров с российским министром иностранных дел подчеркнул необходимость значимых шагов по урегулированию конфликта на Украине на долгосрочной основе.