Лавров одним жестом описал встречу с Рубио

Глава МИД России Сергей Лавров показал поднятый вверх большой палец, проходя мимо журналистов после встречи с госсекретарем Штатов Марко Рубио. Об этом пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что встреча дипломата и американского политика на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН продолжалась более 50 минут.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в первый же день работы в Нью-Йорке российскому министру предстоят не менее десяти встреч.