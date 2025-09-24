Лавров заявил о готовности координироваться с США по кризису на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с госсекретарем США Марко Рубио акцентировал готовность координировать с Вашингтоном усилия по устранению первопричин украинского кризиса. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Лавров и Рубио также обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине. Российский министр назвал неприемлемыми схемы Киева и Европы по затягиванию конфликта. Стороны также подтвердили обоюдную заинтересованность в поиске мирных развязок конфликта.

Ранее стало известно, что Лавров и Рубио провели встречу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Глава МИД России прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии ГА ООН 24 сентября. Выступление министра с трибуны Генассамблеи ожидается 27 сентября. До этого Лавров проведет несколько двусторонних встреч.