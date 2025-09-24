В МИД опровергли сообщения о просьбе РФ смягчить санкции против авиаотрасли

Захарова: Россия требует от ИКАО заставить страны соблюдать международное право

Россия не просит смягчения санкций против авиаотрасли; Москва хочет, чтобы Международная организация гражданской авиации (ИКАО) принудила страны не нарушать международное право, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ее слова опубликовал сайт министерства.

«Никто ничего не просит. Российская Федерация требует от ИКАО заставить отдельные государства-члены прекратить нарушать нормы международного права, в том числе Устав ООН и Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года», — объяснила Захарова.

По словам дипломата, ряд стран, включая США, государства ЕС, Великобританию и ряд других, нарушили Чикагскую конвенцию, когда ввели против России ограничения в сфере гражданской авиации в одностороннем порядке. Москва требует от ИКАО принять меры в связи с этим.

Захарова добавила, что несмотря на рестрикции авиационная отрасль России активно развивается, расширяя сеть маршрутов и увеличивая объемы перевозок.

Между тем в Канаде продолжаются судебные разбирательства, связанные с задержанием российского самолета Ан-124. В посольстве РФ называют случившееся «банальным грабежом».