Захарова прокомментировала удаление аккаунта телеканала «Дождь»* в соцсети X

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удаление аккаунта телеканала «Дождь»* (признан Минюстом России СМИ, выполняющим функции иноагента) в соцсети X. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В своем сообщении Захарова саркастично потребовала подробностей ситуации. Она также предположила, что в удалении аккаунта может быть замешана «рука Кремля» или агентство США по международному развитию (USAID), которое ранее было фактически остановлено главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Хочется подробностей: рука Кремля, «новичок» или USAID не покрошил?», — написала она.

