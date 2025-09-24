Лавров и Сийярто обменялись мнениями по ситуации на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров и его венгерский коллега Петер Сийярто обменялись мнениями по ситуации на Украине на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Обсужден широкий круг практических вопросов двустороннего взаимодействия в различных областях. Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины», — сообщили в МИД России.

Также Лавров и глава Госдепа США Марко Рубио «сверили часы» по двусторонней повестке дня. Переговоры политиков продлились час.