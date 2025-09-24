Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Новороссийск

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала украинский удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму в Новороссийске. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, действия Украины являются «сигналом» для Евросоюза (ЕС) о том, что ВСУ будут продолжать атаки по европейским аэродромам и нефтехранилищам. Она также посоветовала главам стран-членов Евросоюза «не удивляться» подобным атакам в будущем.

«Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам, аэропортам. <...> Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая (улица, на которой расположена администрация Владимира Зеленского — прим. ред.) будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам», — заявила она.

Ранее ВСУ атаковали офис Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске.