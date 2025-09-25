Госдума приняла закон об усилении ответственности иноагентов

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности.

Изменения вносятся в статью "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах". Предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением КоАП РФ.

Как отмечал председатель ГД Вячеслав Володин, усиление ответственности для иноагентов нужно для защиты интересов граждан и обеспечения безопасности государства.