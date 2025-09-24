Песков оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Казахстане

До Казахстана Украина предлагала для встречи президента России Владимира Путина с украинским главой Владимиром Зеленским совершенно неприемлемые места. Об этом в среду, 24 сентября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

© Администрация президента РФ

— Украинцы сыпят большим количество предложений, называют огромное количество стран. И упирались вначале вовсе не на Казахстан, а упирались на те страны, которые абсолютно для нас неприемлемы, — сообщил он.

Среди таких мест Украина также называла Швейцарию и Австрию с нейтральной позицией, однако, по словам Пескова, они «де-факто уже не являются нейтральными», передает РБК.

Ранее 24 сентября Зеленский в интервью каналу Fox News заявил, что готов встретиться с российским коллегой, например, в Казахстане. На уточняющий вопрос ведущего украинский лидер подтвердил, что готов к встрече с Путиным.

23 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с украинским главой обсудил возможность разрешения конфликта на Украине через дипломатию. Стороны также обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Украиной.

16 сентября Владимир Зеленский сказал, что готов встретиться с Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, но без «каких-либо условий».