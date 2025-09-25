Путин вместе с иностранными лидерами выступит на Глобальном атомном форуме

Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры выступят с речами на Глобальном атомном форуме, проходящем в Москве в рамках Мировой атомной недели. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

"Путин 25 сентября примет участие в Глобальном атомном форуме, который проходит на полях Мировой атомной недели с 25 по 28 сентября. Эта Мировая атомная неделя проходит на ВДНХ в Москве. Путин примет участие в этом форуме вместе с зарубежными гостями. Будут выступления глав [иностранных] государств и правительств", - сказал он журналистам.

По его словам, иностранных лидеров на форуме будет приветствовать глава Росатома Алексей Лихачев. Гостями и участниками мероприятия будут президент Белоруссии Александр Лукашенко, и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, а также вице-президент Ирана, президент Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, представители Египта, Нигера и "некоторых специализированных организаций".