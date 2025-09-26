В Кремле началась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом стало известно в пятницу, 26 сентября.

По информации, стороны намерены обсудить широкий круг вопросов, касающихся как региональной повестки, так и двусторонних отношений. Лукашенко ранее отмечал, что планирует передать российскому лидеру определенные послания от США, передает ТАСС.

Ранее белорусский президент прибыл в Россию с двухдневным визитом. Днем ранее он вместе с Путиным и другими лидерами участвовал в Глобальном атомном форуме, прошедшем в Москве.

Лукашенко заявил, что Путин сделал из Белоруссии настоящее ядерное государство. Политик поблагодарил российского лидера за это, а также похвастался «красивой атомной станцией».

Российский лидер в свою очередь отметил, что ни одной стране не удастся заменить Белоруссию для Москвы. Лукашенко, в свою очередь, ответил ему тем же, подчеркнув, что никто не сможет заменить Россию для Минска.

30 августа российский лидер направил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко по случаю его дня рождения. В ней Путин тепло поздравил белорусского коллегу, отметив его многолетнюю деятельность на посту главы Республики Беларусь, которая снискала искреннее уважение как белорусских граждан, так и россиян.