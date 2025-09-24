В связи с отказом Кишинева в аккредитации российских представителей в качестве наблюдателей в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Министерством иностранных дел был выражен протест послу Молдавии.

Министерство сообщило, что в ходе президентских выборов и референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз власти страны безосновательно отказали в аккредитации международным наблюдателям из России.

По данным СМИ, оппозиционный Патриотический блок Молдавии пообещал восстановить прямое авиасообщение и связи с Россией в случае победы на предстоящих парламентских выборах. По словам бывшего премьера Василия Тарлева, отношения с Россией остаются ключевыми для экономики и социальной сферы страны.