Губернатор Краснодарского края назвал атаку на Новороссийск чудовищной

Новороссийск днем 24 сентября подвергся чудовищной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), вражеские дроны ударили по центру города, в районе гостиницы «Новороссийск». Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время все службы переведены в режим повышенной готовности. По предварительным данным, погибли три человека, еще двое пострадали.

Кроме того, повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки силами противовоздушной обороны продолжается, написал Кондратьев.

Чиновник призвал жителей Новороссийск сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и, по возможности, оставаться дома.

В России отреагировали на удар ВСУ по центру Новороссийска

Глава Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Как сообщили в министерстве обороны России, силы противовоздушной обороны в ночь на 24 сентября сбили 70 украинских беспилотников над регионами России. Ударные БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее беспилотники снова атаковали нефтеперерабатывающий завод в Башкирии.